Lapresse.it - Ddl Lavoro, via libera definitivo Senato con 81 sì: è legge

L’aula delha approvato definitivamente con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un’astensione, il Ddl su disposizioni in materia did’iniziativa governativa e collegato alladi bilancio. Furlan (Pd): “Norme pericolose per i lavoratori”“Il collegatoè una sommatoria di norme pericolose, che rischiano di aggravare ulteriormente la condizione dei lavoratori, già stretti dentro la morsa di una crisi economica ed industriale a cui questo Governo – come abbiamo visto sull’automotive e sulla crisi energetica – non da risposte concrete”. Lo ha detto la senatrice del Partito democratico, Annamaria Furlan, intervenendo in discussione generale sul Ddl.”La superficialità con cui avete affrontato la discussione su questo provvedimento è poi ancora più preoccupante del risultato a cui si è arrivati – ha evidenziato la senatrice Pd – Niente per fermare l’emorragia degli incidenti sul, niente per sanare la ferita profonda delpovero.