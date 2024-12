Gqitalia.it - Cos'è l'Hot Pilates, il nuovo allenamento che combina intensità fisica e serenità mentale a 40 gradi

Leggi su Gqitalia.it

Importato da Los Angeles, l'Hotha stravolto i codici del fitness tradizionale e sta conquistando un numero sempre più alto di appassionati alla ricerca di una maniera perre. La disciplina si sta affermando come un'esperienza unica in cui il calore a infrarossi trasforma l'in una vera e propria ricerca del benessere. Non si tratta quindi solo dell'ultima tendenza: l'Hotpotrebbe ridefinire il rapporto con l'esercizio fisico, mettendo al centro di ogni sessione il piacere e la connessione con sé stessi.Un concetto innovativo e immersivoIl principio dell'Hotsi basa sull'idea semplice ma incisiva di praticare gli esercizi diin una stanza riscaldata a circa 40°, utilizzando i raggi infrarossi. A differenza del calore tradizionale, i raggi infrarossi riscaldano direttamente il corpo, aumentano la circolazione sanguigna e stimolano l'ossigenazione dei muscoli.