Cosa c' è dietro il caso del tonno tagliato in strada a Bologna

, 11 dicembre 2024 – Un video ‘rubato’ in un attimo e andato virale sui social, poi la gogna mediatica. È successo al ristorante giapponese Yoshi, che si trova in via Emilia Levante a. Un locale che è conosciuto come uno dei migliori in città e anche su Tripadvisor ha un numero notevole di recensioni positive. Eppure il video, pubblicato sulla pagina Instagram ‘welcometobolognina’, ritrae la pulitura di uninaccompagnato dalla scritta ironica “Street food”. Ma la spiegazione dei gestori è molto lontana da quello che sembra: "Il prodotto ci è arrivato già andato a male e puzzava. Non potevamo lasciare che contaminasse gli altri alimenti in magazzino, quindi abbiamo dovuto pulirlo dalle interiora, prima di smaltirlo correttamente in accordo col fornitore”, racconta Sergio, il responsabile del ristorante.