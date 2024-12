Ilrestodelcarlino.it - Blackout elettrici, disagi anche per le attività

L’onda lunga deicreati dal maltempo del fine settimana sta passando, ma non passa il disappunto di tanti che si sono trovati a fare i conti con distacchi di luce prolungati che li ha esposti, in molti casi, a qualche danno di troppo. Se in Largo Verona, ‘cuore’ del centralissimo quartiere di Rometta, la luce era già tornata tra il tardo pomeriggio e la prima serata di lunedi, per diversi esercizi commerciali – un bar e una pasticceria, per dire - rimasti lenza luce è stato un lunedi nero, sulle prime colline sassolesi la luce è tornata solo nel pomeriggio di ieri, ma chi ha casa tra le Bagole e Casara ricorderà a lungo le sue 36 ore e passa trascorse ‘al buio’ e/o senza riscaldamento. Proprio i problemi occorsi alle due frazioni – la neve caduta domenica ha divelto alcuni cavi dell’alta tensione, causando il distacco di corrente che ha coinvolto una cinquantina di famiglie – il Comune aveva attivato, nel pomeriggio di lunedi, il Coc, Centro Operativo Comunale, per mettere a disposizione di chi ne facesse richiesta l’assistenza del caso.