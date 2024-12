Agi.it - Bambini in sovrappeso tra gli 8 e i 9 anni, sono il 19%. Emergenza al Sud

AGI - In Italia l'obesità coinvolge il 9,8% die bambine di età 8-9(10,3% maschi e 9,4% femmine), e tra questi il 2,6% presenta una obesità di grado grave, mentre più in generale ammonta al 19% la quota die bambine della stessa età definiti in, nel dettaglio il 19,8% le femmine e il 18,3 i maschi. La maglia nera va alla Campania, la maglia di virtuosa alla Provincia autonoma di Bolzano. I datiriferiti allo scorso anno e derivano da 'Okkio alla SALUTE', un sistema di sorveglianza nazionale promosso e finanziato dal ministero della Salute/CCM e coordinato dal CNaPPS - Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con tutte le Regioni e il ministero dell'Istruzione e del Merito. Il sistema di sorveglianza raccoglie informazioni sugli stili di vita nella scuola primaria, sullo stato ponderale die bambine e sulle iniziative scolastiche riguardanti la nutrizione e il movimento.