Aspesi + Vetsak quando da un piumino nasce un divano pop

C’era una volta uncoloratissimo e di qualità firmato. Oggi è unpop, componibile e dallo stile contemporaneo. Si chiama Transformation la limited edition di pezzi d’arredo, coperte, cuscini e qualche buffo pupazzo (anche fuori scala), prodotti dacon i materiali provenienti dal riciclo dei capi in nylon.ALESSANDRO GAROFALOI divanisono modulari, combinano un'estetica divertente con il comfort. E usano materiali di qualità. Il brand è stato fondato nel 2012 a Città del Capo da due imprenditori tedeschi e un sudafricano. All'inizio producevano prevalentemente pouf a sacco famosi per la loro comodità. Dopo il successo dei primi modelli, sono passati alla creazione di divani dal design ultra moderno pensati soprattutto per le nuove generazioni. Personalizzazione e componibilità sono del resto concetti adatti alle nostre case: i moduli sono sostituibili, riutilizzabili, facili da spostare e da mettere insieme.