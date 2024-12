Sport.quotidiano.net - Ajax-Lazio: biancocelesti in Olanda per mantenere il primato, formazioni e orari tv

Amsterdam 11 dicembre 2024 – Ogni partita questa squadra sembra aver toccato il proprio limite, eppure non si ferma e sorpresa dopo sorpresa continua a rimanere in lotta aperta sia per il titolo in Italia, sia in Europa. È una grandequella di questa prima parte di stagione, merito del grande lavoro dell'ultimo arrivato in panchina Marco Baroni. Chi invece grande in patria lo è da sempre è l', la squadra simbolo del calcio olandese ora a caccia di un ritorno in vetta anche qui per le mani di un volto nuovo in panchina: Francesco Farioli. Due toscani veraci in panchina per una sfida tra le più interessanti di questa prima parte di Europa League, che andrà in scena domani quando i lancieri ospiteranno gli aquilotti nella sfida valevole per la sesta giornata della competizione: calcio d'inizio programmato per le ore 21 nella Johan Cruijff Arena.