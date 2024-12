Quotidiano.net - Siria, esecuzioni sommarie contro esponenti del regime

Video shock provenienti da varie cittàne mostranocondotte da non meglio precisati uomini armatipresunti autori di massacri di civili compiuti per conto del depostodi Bashar al Assad. I video, verificati come autentici e che l'ANSA ha potuto visionare, sono stati girati oggi a Idlib, nella zona di Hama e in quella di Damasco. Mostrano fucilazioni di uomini in ginocchio, spari alla tempia, raffiche di mitracorpi a terra. Un filmato mostra i corpi di tre uomini senza vita trascinati da un'auto per le strade di Idlib mentre la folla inferocita prende a calci i corpi straziati.