"Nessuno escluso, Avellino oltre lo sport": ospiti d'eccezione

Tempo di lettura: 2 minutiSi avvicina l’appuntamento con la settima edizione di “lo”, evento – patrocinato dal Comune di– organizzato dal Coni e dalle associazioni Alice e Euthalia in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. La manifestazione è in programma sabato 14 dicembre, dalle 10, al Palazzetto dello“Giacomo del Mauro” del capoluogo irpino e rappresenta un momento di forte integrazione. Sul parquet del Pala, associazioni di diversamente abili impegnate nelle più svariate disciplineive, come il badminton, il volley sitting, il baskin. Si creerà un’osmosi perfetta con gli altri, come il basket, ad esempio. Previste anche esibizioni di danza, canto, teatro. Non mancheranno le testimonianze di resilienza, per dare forza e coraggio a tutti.