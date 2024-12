Lettera43.it - Murdoch sconfitto in tribunale: il suo impero sarà diviso in quattro

L’mediatico di Rupert, alla sua morte,tradei suoi figli adulti. Il tentativo del magnate di passarlo interamente al primogenito Lachlan è fallito. A riportarlo è stato il New York Times che ha parlato di una decisione giudiziaria sigillata, depositata a inizio dicembre, che ha decretato la sconfitta dinella battaglia legale iniziata da lui stesso da tempo. Il Nyt ha spiegato: «Un commissario del Nevada si è pronunciato clamorosamente contro il tentativo di Rupertdi modificare il trust di famiglia per consolidare il controllo dell’mediatico da parte del figlio maggiore Lachlan e mantenere la linea editoriale di destra di Fox News».Lachlan(Getty Images).Gorman: «Padre e figlio hanno agito in malafede»Il commissario in questione è Edmund J.