Meteo Lombardia, il bel tempo tiene ma fino a quando

L’alta pressione continua a stazionare sullaassicurando cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni, anche se in pianura si dovrà fare attenzione alla nebbia soprattutto nelle ore più fredde, alla mattina e alla sera. Temperature massimea 8 gradi, valori notturni sopra lo zero e comunque il linea in media con il periodo. Mercoledì 11 dicembre La giornata sarà caratterizzata da unasciutto, il cielo potrà risultare a tratti coperto sulle pianure, anche con locali foschie. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie; in pianura foschia o isolati banchi di nebbia in pianura nelle ore fredde con minime tra 1 °C e 4 °C, massime tra 6 °C e 10 °C. Zero termico: in risalita, tra 1600 e 2000 metri. Venti: deboli di direzione variabile o calmi. Giovedì 12 dicembre La giornata sarà contraddistinta da condizioni diasciutto, il cielo si potrà vedere spesso coperto in pianura o anche nebbioso al mattino, sarà più soleggiato sui settori alpini.