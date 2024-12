Ilfattoquotidiano.it - Mantide della Brianza, condanna anche in appello. “Il Covid mi aveva reso una persona molto sola”

Era accusata di aver raggirato, dopo averli contattati sui social, narcotizzato con benzodiazepine e poi rapinato nove uomini tra 27 e 83 anni. Oggi la Corte d’di Milano ha lievemente ridotto la pena da 16 anni e 5 mesi a 14 anni e 5 mesi per Tiziana Morandi, 49 anni, la cosiddetta “”. La donna è in carcere dal luglio 2022, a seguito dell’inchiesta dei pm di Monza Carlo Cinque e Marco Santini e dei carabinieri, e rispondeva di una ventina di capi di imputazione, per reati che vanno dalla rapina all’incapacità procurata fino alle lesioni. Secondo l’accusa prima avveniva un contatto tramite i social poi l’appuntamento a casa per un massaggio. Quindi, la donna offriva qualcosa da bere ai clienti, che poco dopo venivano presi da un’improvvisa sonnolenza. Al risveglio, ore dopo, si ritrovavano con meno soldi nel portafogli.