Lite pesante tra le famiglie dei due concorrenti Grande Fratello situazione degenerata fuori dagli studi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un vero e proprio caos si sarebbe verificato durante la puntata del. Il pubblico non ha saputo nulla fino a qualche ora fa, quando l’influencer Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che le è giunta. Infatti, ci sarebbe stato un grosso litigio che coinvolgerebbe duedel programma, sebbene loro non siano stati i diretti protagonisti.La tensione ormai è alle stelle ale le ripercussioni ci sarebbero anche al didel reality show di Canale 5, a causa di questo litigio. Unache va ovviamente monitorata, dato che potrebbero esserci ancora degli strascichi. Andiamo a vedere insieme cosa è stato riferito sul profilo dell’esperta di gossip e tv.Leggi anche: “Vero schifo, delusione”., è bufera su Beatrice: il pubblico le volta le spalle, ci sarebbe stato unlitigiodalla casaSecondo quanto riferito dalla Marzano, all’esterno delil litigio avrebbe avuto come protagoniste duedi altrettanti