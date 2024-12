Tpi.it - Libera: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Leggi su Tpi.it

: leQuesta sera, martedì 10 dicembre 2024, su Rai 1 va in onda ladi, la nuova serie con Lunetta Savino. In tutto sono previste quattro puntate. Un avvincente legal drama che seguirà le avventura di una coppia inedita, una giudice e un criminale che uniranno le forze per scoprire l’assassinofiglia di lei. Vediamo insieme la, ile ledi oggi.Nel primo episodio di stasera, dal titolo In dubbio pro reo, in seguito a una soffiata avuta in carcere, Pietro individua una nuova pista: Sergio Covacich.e Pietro si presentano al cantiere navale di sua proprietà, ma lui sa benissimo chi sono.Nel secondo episodio, dal titolo Lex aequa omnia est, Covacich cerca di intimidiree Pietro con l’intervento di un suo fidato scagnozzo, Teschio: l’uomo droga Clara, mettendole dell’anfetamina nella borraccia, e investe con l’auto il padre di Pietro.