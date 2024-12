Lanazione.it - Inferno a Calenzano: “Per strada gente ferita dai vetri. Io salvato dalla pausa coi colleghi”

Firenze, 10 dicembre 2024 – “Mi trovavo a cinque metri dal punto dove poi c’è stata l’esplosione, stavo lavorando sui cassoni utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti. Poco dopo le 10, un po’ prima del solito, sono andato a fare unacon alcuni. Erano passati circa dieci minuti quando ho sentito il forte boato. Mi sento un miracolato”. Come dare torto a Francesco Munia, calabrese, che nel deposito Eni di via Erbosa lavora da quattro anni come dipendente di una ditta esterna che si occupa di manutenzione edile/industriale. Un’apprensione crescente, di ora in ora, quella che riguarda i feritimaxi esplosione nel deposito Eni di. Le testimonianze sul posto parlano da sole: “C’erano tante persone ferite, colpite daidelle finestre esplose o dai cancelli caduti, con ustioni.