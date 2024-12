.com - Ilary Blasi torna su Netflix con la nuova serie Ilary: ecco il video annuncio e quando esce

Ilary Blasi torna su Netflix con Ilary, la nuova serie che promette di mostrarla come non l'avete mai vista: autentica, brillante e irresistibile, con il suo inconfondibile mix di ironia e fascino. Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia, Ilary sarà disponibile solo su Netflix dal 9 gennaio. Dopo averci raccontato con Unica la sua versione sulla dolorosa separazione dal marito, a un anno di distanza Ilary Blasi è pronta a farci entrare nella sua nuova vita. Ilary è una serie divertente, senza filtri, che trascina lo spettatore nel dietro le quinte della vita di una delle più grandi icone della tv italiana.