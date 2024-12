Ilfattoquotidiano.it - “Il monolocale di 14 metri quadri l’ho ristrutturato io, è costato 35 mila euro. Il profilo ideale? Gente che vive poco la casa”: parla l’architetto Martina Margaria

Aveva fatto discutere, e non, l’appartamento da 14affittato ano da un’agenzia immobiliare, Voglio, del quale è proprietario la star dei social Gian Maria Tirrico. Ma prima ancora dell’agenzia che affitta il, c’è l’azienda che lo ristruttura,no Abita, e, questa volta, a commentare la vicenda è la sua titolare,che al Corriere della Sera si riconosce il merito del ‘gioiellino’ da 14. “Siamo specializzati in progettazione e ristrutturazione di mini-appartamenti, lo abbiamo acquisito 10 anni fa econ finiture di pregio, alla stregua di quanto avviene da anni nel micro-living a New York, Parigi e Tokyo. Poi lo abbiamo rivenduto, come tutti gli immobili del nostro portafoglio. C’è un grande studio dietro una ristrutturazione simile, tutto deve combaciare al millimetro“, spiega la 52enne.