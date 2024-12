Superguidatv.it - Grande Fratello 2024: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 9 dicembre | Video Mediaset

ondel 917a puntataDurante la diciassettesima puntata delspazio anche al momento delleon. Prima di scoprire il voto dei concorrenti, Alfonso Signorini comunica i concorrenti immuni scelti dalle opinioniste: Cesara Buonamici salva Jessica, mentre Beatrice Luzzi fa il nome di Lorenzo. A loro si aggiunge Javier, il concorrente immune preferito dalla casa.Al via leon:Tommaso vota Stefano;Non è la Rai nominano Tommaso: «non è stato cortese con Pamela»;Javier vota Shaila;Jessica nomina Helena;Luca vota Helena: «sta cominciando a preoccuparmi, durante i neri attacca costantemente»;Alfonso nomina Stefano: «se ne è altamente fregato che Federica è uscita dalla casa»;Helena nomina Non è la Rai: «la scorsa puntata ho visto delle clip che non mi sono piaciute»;Giglio vota Helena;Amanda nomina Stefano;Shaila vota Helena;Stefano nomina Helena: «per me è molto provocatrice all’internocasa»;Mariavittoria vota Stefano: «è la persona con cui ho un rapporto minore»;Lorenzo nomina Helena: «mi ha dimostrato per l’ultima volta che in tugurio non è riuscita ad ammettere delle cose.