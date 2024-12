Ilfattoquotidiano.it - Gomez: “Querele temerarie? La libertà di stampa è in pericolo. La legge sulla diffamazione fa schifo, ma questo Parlamento farebbe peggio”

“Ladioggi inrata con il governo Meloni? Sì, lo è, ma è un costanteramento, iniziato 20 anni fa. Vero che oggi ministri come Guido Crosetto e la stessa presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno la querela facile, ma non è una storia nuova. E i rischi non sono legati soltanto alle Slapp (le, Strategic Lawsuits Against Public Participation). Ritengo che sia inper un atteggiamento complessivo dellae degli editori”. A sottolinearlo Peter, condirettore del Fatto Quotidiano, partecipando a Roma all’iniziativa “Liberi di esprimersi liberi di informarsi”, organizzata in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione da Amnesty International Italia, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e The Good Lobby per CASE Italia (sezione italiana della Coalition Against SLAPPs in Europe – CASE).