F1, Kimi Antonelli debutta con Mercedes nei test post-stagionali di Abu Dhabi

Dopo alcune sessioni diprivati con macchine di due o tre anni fa e le FP1 di Monza e Città del Messico, è cominciata ufficialmente quest’oggi l’avventura dicome pilota ufficialein Formula Uno. Il diciottenne bolognese è sceso in pista infatti al volante della W15 per partecipare aidi Abu, ultimo atto del 2024 per la massima serie.Purtroppo il giovane pilota di Casalecchio di Reno ha dovuto rinunciare alla sessione mattutina odierna per colpa di un virus che lo ha colpito negli ultimi giorni, costringendolo a saltare le due gare conclusive del campionato di Formula 2., sicuramente non al meglio fisicamente dopo aver avuto la febbre alta nel fine settimana, è comunque riuscito a scendere in pista nella sessione pomeridiana.