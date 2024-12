Gamberorosso.it - Due cantine italiane nel podio della Power 100 dei vini pregiati Liv-Ex. A sorpresa, la Francia resta fuori

Nessun cambio di rotta rispetto allo scorso anno: nel 2024 la crisi del vino in termini di consumi e prezzi è lungi dall’essere finita. Lo dice l'andamento dei fine wine, con tutti i principali indici Liv-ex in perdita: Liv-ex 100 in calo del 9,2%, Liv-ex 1000 (la misura più ampia del mercato) del 9,6% e Liv-ex Fine Wine 50 (legato alle aziende bordolesi) del 12,5%. Ma c'è una buona notizia: guardando l’Italy 100 emerge come il Belpaese sia quello che «ha resistito meglio alla tempesta (-4,1%)». La conferma viene dalla100, dove Gaja e Tenuta San Guido si prendono la seconda e la terza posizione, facendoBordeaux e Borgogna (dal). E a, è una cantina spagnola - Vega Sicilia - a guidare la classifica.Gaja e Tenuta San Guido in seconda e terza posizionePer l’Italia emerge un’immagine positiva di resilienza che «occupando 22 posizioni, nove in più rispetto all'anno scorso, tallona la Borgogna e Bordeaux».