Difficile fidarsi di al Qaeda L' analisi di Ruvinetti dopo il caos in Siria

«La caduta di Assad è un cambiamento epocale50 anni di governo della famiglia Assad. Riscriverà le influenze e la geopolitica di tutto il Medio Oriente perché laè un paese fondamentale per l'Iran da cui passavano le armi per Hezbollah. É una fortissima sconfitta dell'Iran chel'indebolimento e quasi l'annientamento di Hamas e il forte ridimensionamento di Hezbollah, vede anche la caduta dellache va in mano sunnita. Ma è anche una sconfitta della Russia che forse dovrebbe mantenere le basi sul terreno. Sembra ci sia stato un accordo su questo e vediamo se tiene», così Daniele, senior advisor della Fondazione Med-or.I ribelli sono ex appartenenti ad al. Larischia di diventare un nuovo Afghanistan? «Il punto sarà capire quale sarà il futuro dellaperché un conto è unirsi per abbattere il regime e un altro è governare un paese.