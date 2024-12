Piperspettacoloitaliano.it - Chi ha sparato a Ciro e Gennaro sulla spiaggia, la spiegazione finale di Gomorra 5

Ladi5, chi ha uccisoe GennyIldi5 ha lasciato un’impronta indelebile in tutti i telespettatori che hanno ammirato la serie tv Sky ideata da Roberto Saviano. L’ultima puntata finisce con un colpo di scena shock, ovvero con la morte dei due protagonisti:Savastano eDi Marzio. Da amici fraterni a nemici giurati, fino al perdono che è costato la vita per entrambi. Il colpevole di questi delitti eccezionali non è stato mai rivelato. Ma chi hanella scena della?Chi vince tra Genny e5 si è sviluppata con la sfida trae Genny, in realtà si tratterebbe della seconda nella storia della fiction. La prima è stata vinta senza dubbio daDi Marzio quando haa Genny, durante la recita scolastica di Maria Rita.