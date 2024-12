Unlimitednews.it - Babbo Natale e i campioni del mondo Graziani e Lucchetta all’Ismett di Palermo

(ITALPRESS) – E’ stata una mattina particolare per il reparto di Pediatria di ISMETT in un’atmosfera magica e suggestica, l’ospedale diè stato invaso dall’allegria natalizia, con musica natalizia, regali ed ospiti di eccezione. Ad arrivare è stato, infatti,scortato da due aiutanti particolari: Ciccio, campione delcon la Nazionale di calcio del 1982 e Andrea, il giocatore di volley campione delnel 1990 e tre volte vincitore della World League fra il 1990 ed il 1992. “Per noi è un piacere e un onore essere qui oggi per rendere omaggio a questi bambini, per portare loro un pò di conforto e donare loro un pò di serenità – sottolinea Ciccio– E’ un’esperienza importante, bella e unica, che ci riempie di orgoglio. Con la nostra presenza vogliamo testimoniare la nostra vicinanza a questi bambini e augurare loro tutte le cose più belle che la vita potrà donare.