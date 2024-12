Lanazione.it - Autocarro senza targhe e pieno di rifiuti sequestrato dalla polizia locale

La Spezia, 10 dicembre 2024 – Risale a poche ore fa l’ultima operazione di contrasto portata a termine dagli operatori del Nucleo Decoro del Comando dellaspezzina, a tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Una pattuglia infatti, è intervenuta in via Privata Cieli per la presospetta di un, privo delledi immatricolazione, in sosta negli stalli tracciati a pettine. L’, al momento dell’intervento, era chiuso ed era con evidenza fermo da diverso tempo: i pneumatici erano sgonfi e nella parte sottostante dello stesso era presente un’ingente quantità di terriccio e di sporco. Dagli accertamenti immediatamente effettuati, il mezzo era inoltre sprovvisto della prescritta copertura assicurativa verso terzi, era quindi nelle condizioni previstelegge per essere considerato a tutti gli effetti in stato di abbandono.