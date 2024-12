Ilrestodelcarlino.it - Antipasto di stagione sui monti. Catria e Nerone già presi d’assalto

Pochi centimetri di neve, ma sufficienti ad imbiancare i nostri. Per la precisione i ‘fiocchi’ sono scesi dagli 800-1000 metri in su, in modo particolare sulla parte dell’alto Montefeltro come a Carpegna, ma anche sule sul Monte. Un manto ancora non sufficiente per aprire gli impianti ma di buon auspicio, considerando che il generale inverno deve ancora arrivare. "Da noi ha nevicato nella notte tra sabato e domenica - riferisce dalSavio Tamburini, gestore assieme a Michele Oradei del rifugio Cotaline 1400 - oggi (ieri ndr) in mattinata c’erano 10-15 cm di neve; sabato e in modo particolare domenica, sono salite molte persone, circa duecento sono state a pranzo, poi nel pomeriggio l’affluenza è raddoppiata". Per rendere la giornata di festa ancora più gradita ai visitatori la direzione della splendida location Baita del100 by Cotaline situata nella meravigliosa cornice del comprensorio colorato di bianco hanno organizzato "L’Apres", un evento con tanta buona musica, dj, food e animazione.