Bergamonews.it - Alessandro Curioni presenta “Certe morti non fanno rumore” a Dalmine

Leggi su Bergamonews.it

. Penultimo appuntamento con Produzioni Ininterrotte, il festival di letteratura del lavoro organizzato dall’Associazione Crespi d’Adda. Sabato 14 dicembre è la volta die lazione dinon(Chiarelettere, 2022), un romanzo che pone di fronte a temi di stringente attualità e fa riflettere sul ruolo dell’umanità nel momento in cui la tecnologia, con l’avvento delle intelligenze artificiali, sembra pronta a un nuovo grande balzo. L’incontro, a ingresso libero, è ospitato alla biblioteca civica “Rita Levi Montalcini”, in piazza Giacomo Matteotti, a(Bg), alle ore 17.Descrizione dinonDopo aver messo a soqquadro il Dark Web, debellando la più pericolosa rete di criminali informatici in circolazione, l’esperto di cybersecurity Leonardo Artico finisce di nuovo nel mirino.