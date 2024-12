Ilfattoquotidiano.it - 24enne star di TikTok uccisa a colpi di pistola: sarebbe stata vittima di un agguato in pieno giorno. Si cerca ancora il killer

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

inta da quella che èdefinita una vera e propria raffica di proiettili. Che non le ha lasciato scampo. È morta così la giovanissima influencer messicana Fedra Oded Gaxiola Orozco, 24 anni, una vera e propriadei social in piena rampa di lancio. Il tragico evento si è verificato a Tijuana, in Messico, lo scorso giovedì, 5 dicembre: intorno alle 8.30 del mattino, infatti, la modella si trovava nella sua auto, parcheggiata all’esterno della palestra Hardcore Fitness Gym, quando èta eda diversidi. Trasportata in ospedale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e i medici hanno potuto solamente dichiararne il decesso.Ècaccia alche, nonostante l’sia avvenuto in, non èstato identificato.