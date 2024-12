Lopinionista.it - “Un viaggio chiamato Amore” di Corrado Oddi e Trio Cardoso in scena a Napoli

L’11 dicembre la partitura per voce recitante e chitarra armonizzerà brani celebri della letteratura mondiale e musiche di compositori famosi– Mercoledì 11 dicembre, alle ore 20.30, nella suggestiva cornice della Chiesa Luterana di(in Via Carlo Poerio 5), andrà inil concerto in voce recitante di, dal titolo “Un”. L’evento chiuderà la XXVI edizione della rassegna “Concerti di autunno”, curata dalla Comunità Luterana di.“Un” -come si legge nelle note di regia- “è unche mette a nudo le pieghe dell’animo umano e che grazie a versi e suoni ispirati, si dipana tra umano e divino, tra emozioni e ricerca d’infinito, tra inquietudini dolorose e visioni celestiali”.e il(composto dai Maestri Guido Ottombrino, Alessandro Giancola e Massimiliano De Foglio) daranno vita ad un’emozionante partitura per voce recitante e chitarra che armonizzerà i brani più celebri della letteratura mondiale e le musiche dei compositori più apprezzati al mondo.