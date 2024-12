Panorama.it - UE-Mercosur: accordo fatto. Timori per l’agricoltura italiana ed europea

. Dopo oltre vent’anni di negoziati l'Unioneha concluso l'commerciale con il(Mercato comune del Sud America). Blitz della presidente della CommissioneUrsula von der Leyen è volta a Montevideo e ha portato a casa l’intesa. Bruxelles esulta considerandola una svolta e un’opportunità in una fase in cui la Cina sta mettendo le mani sull’America Latina. Plaudono Germania (pensando all’industria dell’auto) e Spagna (guardando ai solidi e storici rapporti economici con i Paesi del Sud America). Ma carni bovine, riso, zucchero, soia, miele provenienti dai Paesi delspaventano l'agricoltura, soprattutto quellae francese. "Non condivido i trionfalismi, servono garanzie su reciprocità e protezione dei nostri prodotti", ha commentato il ministro Francesco Lollobrigida.