Inter-news.it - Simonelli, fumata nera al primo turno: ipotesi ‘franchi tiratori’ in Lega Serie A

Leggi su Inter-news.it

Ezioha mancato l’elezione alper il ruolo di Presidente dellaA. Necessario, almeno, un secondoper definire chi andrà a sostituire Lorenzo Casini.LA NOTIZIA – Ezionon ha goduto dei 14 consensi necessari per vincere le elezioni presidenziali dellaA già al. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’ex Presidente del Collegio dei revisori dei conti ha ottenuto 13 voti su 20, mancando per un voto il successo al. Ora sarà necessario un secondo, nel quale sarà nuovamente prevista la maggioranza dei due terzi per essere eletti. A partire dalla terza votazione, invece, basterà ricevere la maggioranza assoluta per diventare il nuovo Presidente dellaA. Il rischio, per, è di vedere “bruciato” il suo nome a causa di lotte clandestine interne al fronte dei club favorevoli a un “cambiamento”.