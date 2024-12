Lanazione.it - San Donato all’ultimo tuffo. Il pari arriva nel recupero

Leggi su Lanazione.it

SanTavarnelle 1 Ostiamare 1 SANTAVARNELLE: Leoni, Croce, Pecchia (65’ Manfredi), Gistri, Maffei (75’ Falconi), Bruni, Dema (86’Seghi), Borgarello, Doratiotto, Sylla, Senesi (88’ Menga). All Bonuccelli. OSTIAMARE: Morlupo, Peres (86’ Mercuri), Pinna, Sacko (65’Angiulli), Senesi (89’Perroni), Lazzeri, Kouko, Rasi, Morano (73’Ciavarelli), Pontillo, Checchi. All. Minigleri. Arbitro: Macrina di Reggio Calabria. Marcatori: 58’ Senesi, 93’ Manfredi. Note: ammoniti Sacko, Maffei, Lazzeri, Pecchia, Morlupo. TAVARNELLE - Partita delicatissima per la classifica del SanTavarnelle quella di ieri al Pianigiani contro Ostiamare. E che i chiantigiani sono riusciti a pareggiare solo al 93’ per un risultato che non è servito a nessuno: né al SanTavarnelle per togliersi dalla zona rossa della classifica, né a Ostiamare invece per poter respirare.