Ilfattoquotidiano.it - Lotito e De Laurentiis hanno affossato la candidatura dell’ex commercialista di Berlusconi a presidente della Lega di Serie A

LaA non ha un. Quello vecchio, Lorenzo Casini, dopo soli due anni e mezzo non si è nemmeno ripresentato, perché sa probabilmente che al momento non ha il consenso dei club, e si prepara ad uscire dal mondo del pallone se non verrà richiamato. Quello nuovo, o almeno il presunto designato, Ezio Maria Simonelli, l’exdi, ad oggi candidato unico alle elezioni, alla prima votazione non ce l’ha fatta. LaCalcio si è spaccata, tanto per cambiare. I patron riescono sempre a sorprendere, anche quando i giochi per una volta si andavano accomodando per un’elezione condivisa. Simonelli sembrava il nome giusto per mettere d’accordo se non proprio tutti, almeno una maggioranza molto larga delle squadre. Alto profilo istituzionale, profondo conoscitore del pallone e delle dinamiche, di cui è già stato revisore e reggente, sostenuto dalle big (Inter, Milan, Juventus, Galliani), tanti incarichi nei palazzi che contano (forse pure troppi: questo, infatti, rimane uno dei nodi da sciogliere).