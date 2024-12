Lettera43.it - L’imbarazzo del governo nell’aggrovigliato dossier Unicredit-Bpm e l’intreccio con Generali

La fretta, si sa, è una cattiva consigliera. In politica, poi, più che infida. Forse è questa la spiegazione del motivo per cui, dopo aver fatto il diavolo a quattro all’annuncio dell’offerta pubblica disul Banco Bpm, il, almeno all’apparenza, non sta facendo sentire la sua voce. Direin realtà è una definizione impropria, visto che Forza Italia sulsi è chiamata fuori dalla caciara, confidando che a decidere sia il mercato. Mentre Fratelli d’Italia lavora sì ma sottobanco col chiaro obiettivo di stoppare. A fare un gran rumore, come spesso capita, ci ha pensato la Lega. Matteo Salvini ha gridato all’invasione dello straniero, sostenendo la tesi spericolata che, guardando alla composizione del suo azionariato, la banca guidata da Andrea Orcel non sia italiana.