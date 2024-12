Linkiesta.it - L’illusione del passato, e il mito del futuro fascista

Il punto distintivo più evidente tra i fascismi dele i proto-fascismi del presente è forse di carattere temporale. L’abbinamento sempre più diffuso della retorica di un catastrofico declino nazionale con vaghe promesse di rinascita (il Maga – Make America Great Again, il partito Reconquête di Éric Zemmour, il feticcio di Vox per la Reconquista e così via), tenute insieme dall’individuazione di estranei colpevoli dell’alienazione generale, ha portato molti analisti dell’estrema destra contemporanea a riprendere la definizione di Roger Griffin del fascismo come «ultranazionalismo palingenetico». Non c’è dubbio che sul discorso dell’estrema destra contemporanea, intimamente adombrato da narrazioni razziali di vittimismo bianco e da fantasie terroristiche revansciste, incomba il leitmotiv del declino, della decadenza, del degrado, della sconfitta e dell’indigenza dei radical-conservatori.