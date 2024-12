Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Una vita senza amore può essere appagante?

Cara Ester,Mi ha colpito la tua ultima risposta (quella sullacome una credenza vuota):: 5 regole d’oro per far durare una storia X “Sai chi sono quelli che fanno più fatica con la faccenda dello stare in coppia? Quelli che ci tengono tantissimo. Quelli che l’come soluzione, come miracolo, come migliore-cosa-che-mi-sia-mai-capitata, quelli che l’unica felicità possibile la tiri su dal pozzo dei sentimenti”.