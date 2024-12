Ilfattoquotidiano.it - La procura di Milano chiude le indagini su Meta per evasione fiscale: “887 milioni di euro di Iva non versata”

Chiuse leper una presuntadi oltre 887dinei confronti dei rappresentanti legali diPlatforms Ireland Limited (società che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger). Lo ha reso noto con un comunicato stampa iltore di, Marcello Viola.L’indagine era stata anticipata in esclusiva da il Fatto Quotidiano il 22 febbraio del 2023 e la somma è emersa in seguito agli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza in base alla mancata presentazione della dichiarazione dell’Iva da parte del colosso guidato da Mark Zuckerberg per gli anni che vanno dal 2015 al 2021. I pm Giovanni Polizzi e Cristian Barilli hanno notificato oggi l’avviso di conclusione dellenei confronti dei rappresentanti legali della società di diritto irlandese.