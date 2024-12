Terzotemponapoli.com - Juve Stabia, Langella: “Oggi è un punto di svolta”

Il presidente della, ha convocato una conferenza stampa per presentare i piani del futuro del club e i nuovi ingressi societari. Di seguito le sue dichiarazioni:Sono entrato come sponsor in questo club “Ma ho sempre avuto un legame speciale con Castellammare. Poi ho acquisito le quote ed è partito il mio consolidamento che mi ha portato ad essere l’unico proprietario. Il primo anno è stato il più tortuoso e forse anche il più infelice. Ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo consolidati anche attraverso una ristrutturazione del bilancio, portandoa parlare di nuovi partner. Il lavoro è stato straordinario in questi cinque anni. Al pubblico stabiese ho detto: “Vi porterò all’oasi felice”. Abbiamo ripulito la situazione debitoria con una serie di norme e di soluzioni.