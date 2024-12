Iodonna.it - In lana, maglia o cashmere. La balaclava si conferma uno degli accessori più desiderati di stagione. Merito di un carattere originale, tra comfort e glamour

Leggi su Iodonna.it

Guida di sopravvivenza al gelo di. Giochi di sovrapposizioni, tessuti strategici,must have: i look dell’inverno non rinunciano a basi solide, chiamate come ogni anno a coniugare estetica e funzionalità. Per restare al caldo, senza rinunciare al, il classico corredo composto da sciarpa, cappello e guanti si arricchisce di un elemento da non sottovalutare: ladonna. Come vestirsi a dicembre 2024: 5 outfit a cui ispirarsi X Un tempo confinato alle piste da sci (o ai volti di criminali incalliti), il tradizionale passamontagna si è dato alla moda.