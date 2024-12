Sport.quotidiano.net - Il difensore fra i migliori. Odenthal dodicesimo marcatore: "Sessanta minuti di qualità»

REGGIO EMILIAcalciatore neroverde ad andare in gol in questo campionato (quattordicesimo se si tiene conto anche della Coppa Italia), Casha segnato ieri pomeriggio la sua prima rete con la maglia del Sassuolo. Suo infatti è stato il gol del 2-0, quello che sostanzialmente, anche per il momento in cui è giunto, ha chiuso la partita, agevolando la goleada: "È stata una rete importante anche perché, andando sul doppio vantaggio, da lì in poi abbiamo avuto più spazi, questo ci ha dato fiducia e ci ha poi permesso di segnare altri gol. Ma sono molto contento anche perché oggi in tribuna c’erano la mia fidanzata e mio papà. Lui vive nei Paesi Bassi, stavolta era qui". Il 24enne olandese è ilgiocatore del Sassuolo ad andare in gol in questo campionato, il quattordicesimo in tutta la stagione.