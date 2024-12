Dilei.it - Francesco Totti e Noemi Bocchi “in crisi”, ma loro fuggono a Parigi: il viaggio romantico

Una romantica fuga lontano da Roma: il weekend dell’Immacolata ha vistoe la compagnaregalarsi un’autentica boccata di ossigeno e di serenità in una delle città più romantiche di sempre,.Perl’ultimo periodo non è stato affatto semplice: il burrascoso divorzio dalla storica ex moglie Ilary Blasi, il presunto tradimento con la giornalista Marialuisa Jacobelli e l’accusa di abbandono di minore per aver lasciato la figlia sola a casa, hanno creato non poco stress all’ex capitano della Roma, tanto da mettere in discussione anche il rapporto con la nuova compagna.Ora però sembra proprio che lasia stata superata esembrano più uniti e innamorati che mai, tanto che hanno voluto dedicarsi un weekend davvero speciale a, per godere della magica atmosfera natalizia della capitale francese.