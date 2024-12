Zonawrestling.net - Eric Bischoff: “Non è vero che ho un contratto con la WWE”

si conferma una delle figure più versatili nel panorama del wrestling attuale, come dimostrato dalle sue recenti apparizioni sia nella WWE che nella MLW. L’ex presidente della WCW, membro della WWE Hall of Fame, ha recentemente fatto chiarezza sulla sua situazione contrattuale.Il rapporto controverso con la AEWè stato spesso al centro di discussioni per le sue critiche nei confronti della AEW, espresse frequentemente durante il suo podcast “83 Weeks”. Diversi fan e addetti ai lavori hanno messo in dubbio la sua imparzialità, considerando la natura costante e severa delle sue critiche sulla federazione di Tony Khan.La situazione contrattuale diDurante l’ultimo episodio del suo podcast “83 Weeks”,ha rivelato di non essere legato a nessuna federazione, nemmeno alla WWE.