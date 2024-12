Davidemaggio.it - Enrico Mentana e Francesca Fagnani tra le guest star di Vita da Carlo 4

La terza stagione didaè uscita da poco, con tanto di chiamata del protagonista a direttore artistico del Festival di Sanremo, ma già si lavora al quarto capitolo della serie. Le riprese sono ufficialmente iniziate per la regia dello stesso Verdone insieme a Valerio Vestoso e nel cast si avvista qualche belva.da4: il castTra lesi legge il nome die con lei lo storico compagno. Ospiti dei nuovi episodi anche Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e Alvaroli, ovvero il Pierino della commedia sexy all’italiana.Tanti gli artisti che parteciperanno al progetto, una commedia leggera che mixa realtà e fantasia, giocando su luci ed ombre del mondo dello spettacolo, del quale Verdone si fa cassa di risonanza. Tra i tanti nomi spuntano quelli di Anastasia Kuzmina e Roberto Citran, mentre non ci sarà Lucio Corsi,della terza stagione e ora atteso, lui per davvero, all’Ariston.