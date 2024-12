Ilfattoquotidiano.it - Dalla Corea del Sud alla Romania, perché la democrazia è incompatibile con l’Occidente

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A lungocapitalistico, fin dai tempi della Guerra Fredda, ma con rinnovata spocchia dopo il crollo dell’Unione Sovietica, si è spacciato come patria d’elezione die i diritti umani. Eppure l’assoluta inconsistenza di tale pretesa è sempre più sotto gli occhi di tutti.Quanto ai diritti umani basterà menzionare l’atroce genocidio del popolo palestinese che è in corso e che, costringendoci al ruolo di spettatori sostanzialmente passivi, per quanto possiamo sforzarci di reagire a questa mostruosità, sottrae ogni giorno un po’ di umanità a ciascuno di noi, facilitando ed accelerando l’avvento di un’era post-umana più compatibile con le quotidiane infamie dell’imperialismo occidentale.Infatti, se il ruolo di carnefice ed esecutore materiale di un intero popolo che diviene in quanto tale la vittima del massacro in corso è svolto dal governo Netanyahu e dallo Stato d’Israele, mandanti, organizzatori e finanziatori ne sono le élite al potere in Occidente e basta soffermarsi sui dati relativi al traffico d’armi ecooperazione militare strategica per capirlo.