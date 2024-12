Ilrestodelcarlino.it - Crossa e va a sbattere sul muretto: paura a Pergola

Gabicce Gradara 1 Sant’Orso 0 GRADARA: Andreani, Semprini, Costa, Mercurio (15’ st. Franca), Gallotti, Tombari, Morbidi (43’ st. Bacchini), Morini (29’ st. Tamagnini), Torsani, Cuomo (29’ st. Marchetti), Marcucci (33’ pt. Finotti).All. Capobianco SANT’ORSO: Amadori, Grandicelli (23’ st. Vitali), Scarlatti, Palazzi, Ferri, Fontana, Bastianoni, De Angelis, Tanfani, Luchetti (35’ st. Donati), Saurro (35’ st. Lepore). All. Vergoni. Arbitro: Ballarò di Pesaro Rete: 31’ st. Gallotti Note – Spettatori 250 circa. Ammoniti: Marcucci, Ferri, Palazzi, Luchetti, Costa, Tamagnini, Vitali. Angoli: 1-3. Recupero: 1’ pt., 3’ st. Su un campo allentato per la pioggia, il Gabicce Gradara, privo del suo leader Dominici, regola un tenace Sant’Orso e si mantiene in zona playoff. La partita è stata decisa alla mezzora della ripresa da Gallotti con un tiro preciso da fuori area su assist di Finotti.