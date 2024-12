Terzotemponapoli.com - Contatto Allegri-West Ham

ContattoHamLa pista che porta sulla panchina delè calda, e ai nastri di partenza potrebbe presto presentarsi Massimiliano. La voce circola ormai da qualche giorno, e la posizione dell’attuale manager degli Hammers, Julen Lopetegui, è quanto mai in bilico. Talk Sports, tra gli altri media britannici che si concentrano sull’argomento, assicura che siano in corso contatti tra l’ex allenatore della Juventus e la dirigenza londinese.HamMa non per un subentro immediato, in ogni caso.avrebbe espresso la necessità di lavorare a partire dall’estate e di avere a disposizione un mercato su cui può incidere con le sue richieste e valutazioni. Per cui i colloqui di cui si fa un gran parlare non sarebbero volti ad un rientro immediato in panchina del tecnico livornese, che si è fatto vedere proprio nella capitale inglese in occasione di Tottenham-Roma di Europa League qualche giorno fa, scatenando ipotesi anche in chiave giallorossa.