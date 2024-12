Ilrestodelcarlino.it - Cinque gol nel primo tempo. Il Trodica corre come un treno

5 CASETTE VERDINI 2 (3-4-1-2): Febbo, Ciccalè, Emiliozzi, Ciaramitaro, Gobbi, Greco, Susic (12’ st Marcaccio), Giovannini (12’ st Candia), Panichelli (20’ st Merzoug), Chornopyshchuk (17’ st Berrettoni), Bonvin (37’ st Cappellettit). All. Buratti CASETTE VERDINI (4-4-2): Carnevali, Telloni, Moschetta, Mecnhi, Ferrari (3’ st Forte), Moglianesi, Lami (20’ st Poloni), Tidiane, Giaccaglia (1’ st Donnari, 14’ st Ogievba), Del Brutto (22’ st Cingolani), Cuccù. All. Lattanzi. Arbitro: Tasso di Macerata. Reti: 7’ Gobbi, 20’ Giovannini, 27’ e 45’ Chornopyshchuk, 47’ Bonvin, 5’ st Moglianesi, 26’ st Cuccù. Ilè saldamente nelle mani delche così costruisce la vittoria sul Casette Verdini. Il risultato si sblocca subito (7’) quando Gobbi devia in modo vincente l’assist di Giovannini.