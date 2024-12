Terzotemponapoli.com - Caressa: Conte e il dilemma delle riserve del Napoli

Nel salotto di Sky Sport, il giornalista Fabioha analizzato con attenzione la situazione della rosa del, mettendo in evidenza le difficoltà che mister Antoniosta affrontando nel gestire i giocatori meno impiegati. Un tema che sta suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori riguarda la strategia adottata dall’allenatore per mantenere alta la motivazione e l’intensità di tutti i membri della squadra, anche di quelli che non trovano spazio con regolarità.Il problema: la “squadra B” in Coppa Italiaha voluto sottolineare come, sin dall’inizio del campionato, fosse evidente che unasfide principali persarebbe stata quella di riuscire a tenere sulla corda tutti i giocatori, anche quelli che sono meno coinvolti nelle partite di campionato.