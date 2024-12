Ilrestodelcarlino.it - Capire i vini e bere bene, in libreria la guida per tutti da regalare a Natale

Pesaro, 9 dicembre 2024 – Unaper conoscere il vino e apprezzarne di più le qualità attraverso pagine ricchissime e tutte da gustare. È inalla Mondadori campus di via Rossini e alla Fim libro di via Abbati, l’edizione ’24-’25 di “Culture di vigna - idi Davide Eusebi e Otello Renzi, viaggio nei sensi sulle orme di Mario Soldati“. Si tratta dell’unicaitaliana che non da’ voti aiperché, come diceva lo scrittore e sceneggiatore Mario Soldati nel suo “Vino al vino“ edito da Mondadori, essi sono esseri viventi che cambiamo nel tempo e dunque non classificabili né omologabili. Il libro invece aiuta il lettore a decifrare i, grazie ad una straordinaria gamma di aggettivi con cui essi vengono descritti, frutto della ricerca degli autori: «Il nostro libro – dicono gli stessi – è un vero e proprio viaggio nell’Italia deiveri, quelli che esprimono il territorio e che possono farvi compagnia in casa o al ristorante.