Calciomercato.it - Caos arbitri, il presidente attacca: “Così continuiamo a veder campionati truccati. Fonseca ha fatto bene”

Leggi su Calciomercato.it

Al numero uno del club non è andata per nulla giù la sconfitta per due a uno subita nel weekend. Paroli davvero pesanti in conferenzaSconfitta davvero pesante, quella arrivata nel weekend, che allontana ancor di più la squadra dalla vetta e dalle zone che contano., il: “ha” (LaPresse) – Calciomercato.itLa rabbia in casa Trapani è davvero tanta dopo il ko interno contro ilvento. Al termine della partitanel mirino deldei siciliani è finito il direttore di gara. Antonini in conferenza stampa non ha usato troppi giri di parole per commentare l’arbitro: “E’ stato impresentabile – riporta LaCasadiC.com -, a favore della squadra ospite che chiude la partita senza un ammonito. Difficile prendermela con la squadra, il Trapani aveva dominato.